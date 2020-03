Jamais l'Australie n'avait connu pires incendies que lors de cette saison chaude 2019/2020. Plusieurs dizaines de personnes ont péri, ainsi que des millions d'animaux et plus de 20% des forêts sont parties en fumée. Les températures élevées, le manque de précipitations et un tapis végétal très sec dans les forêts ont favorisé le départ de milliers de foyers, les vents se chargeant de propager les flammes.

Pour tenter de limiter ces risques, des chercheurs de l'Université nationale australienne développent un satellite de surveillance de la végétation, selon la BBC. Il en existe déjà, mais celui-ci serait plus spécifiquement concentré sur les eucalyptus. L'idée est, grâce à des détecteurs à infrarouge, de repérer des changements dans la densité des feuilles ou la teneur en eau des troncs. Si les eucalyptus deviennent trop secs et risquent donc de servir de trop bon combustible, les autorités pourraient intervenir.

Des capteurs initialement prévus pour l'astronomie

Pour ce faire, les scientifiques comptent utiliser les mêmes capteurs à infrarouge que ceux prévus pour le télescope géant Magellan, dont la mise en service est prévue pour 2022. «Lorsque nous avons commencé à réfléchir à la question, nous nous sommes dits que si nous pouvions faire de l'astronomie avec ces détecteurs, que se passerait-il si nous les retournions pour observer le sol?», explique l'un des professeurs de l'École de recherche d'astrophysique.

Le satellite, qui ne devrait pas être plus grand qu'une valise et qui aurait une résolution au sol d'environ 10 mètres , ne devrait toutefois pas être opérationnel avant plusieurs années. Il faudra donc encore trouver d'autres moyens de prévention et de lutte contre les incendies lors des prochaines saisons chaudes en Australie.

Michel Pralong