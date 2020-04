Sortez tous à vos fenêtres, sur votre balcon ou dans votre jardin ce soir. Pas pour applaudir tous les méritants du coronavirus (quoi que si, on peut faire les deux en même temps), mais pour lever les yeux au ciel. Car la Lune devrait être exceptionnelle. Tout simplement parce qu'elle sera à son périgée, soit au plus près de notre Terre.

Il s'agira donc d'une Super Lune, nom qu'on lui donne lorsqu'elle est à moins de 358 000 km (quand même) de nous. A 19h08 ce soir, elle ne sera qu'à 356 907 km de la Terre: on pourrait presque la toucher. Et si elle nous paraîtra donc plus grosse que d'habitude , c'est qu'elle le sera: entre 7% et 14% plus grande et 30% plus lumineuse qu'une pleine Lune habituelle. La Lune oscille chaque mois entre 356 410 et 406 740 km de la Terre, mais c'est la fois de l'année où elle sera la plus proche de nous en étant pleine.

Pas rose

Cette pleine Lune d'avril est nommée «Super Lune rose», mais risque plutôt d'être très blanche. En fait, ce nom de rose vient plutôt qu'elle est la première pleine Lune qui suit l'Équinoxe de printemps et coïncide avec le début des floraisons. C'est donc davantage de la poésie que de l'observation. On devrait la voir apparaître vers 18h30, mais il faudra attendre que le Soleil se couche pour qu'elle soit bien visible. Elle sera pleine à 3h35 du matin.

Selon le site Calsky, la dernière pleine Lune majeure, soit aussi grosse, a eu lieu le 19 février 2019 et la prochaine ne sera pas visible avant le 5 novembre 2025.

Photographiez-la!

Si le phénomène devait se révéler particulièrement spectaculaire, n'hésitez pas à nous envoyer vos plus belles photos (sans filtre) à reporter.mobile@lematin.ch. Nous publierons demain les meilleures et les plus originales, prises, on vous le rappelle car c'est important, depuis chez vous!

Michel Pralong