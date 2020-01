L'intelligence artificielle (IA) pourrait aider à la détection précoce du cancer du sein. Selon une étude américano-britannique, l'IA identifie les tumeurs avec un degré de précision similaire à celui des radiologues les plus expérimentés. Voire mieux.

L'étude réalisée avec l'IA de Google «DeepMind» a été publiée dans la revue scientifique «Nature». Dans le détail, l'outil a permis de déceler 5,7% de faux positifs supplémentaires dans le groupe basé aux États-Unis et 1,2 % dans le groupe basé au Royaume-Uni. De même, il a permis de diagnostiquer 9,4% de faux négatifs, soit des tests dont les résultats sont classés à tort comme normaux, en plus dans le groupe américain et 2,7 % dans le groupe britannique.

6000 cas en Suisse en 2018

Une femme sur huit dans le monde est touchée par le cancer du sein. Cette maladie est considérée comme la première cause de décès chez les femmes de 40 à 50 ans. On estime que 627'000 femmes dans le monde y ont succombé en 2018 et qu'environ un million de nouveaux cas ont été diagnostiqués.

En Suisse, environ 6000 femmes ont contracté un cancer du sein en 2018 et 1372 en sont mortes. Si la tumeur maligne est détectée suffisamment tôt, elle est guérissable à 90%. (ats/nxp)