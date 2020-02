Le physicien Johannes Geiss est décédé à l'âge de 93 ans, a annoncé l'International Space Science Institute à Berne. Le scientifique d'origine allemande avait inventé la feuille de métal destinée à capter le vent solaire.

Après des études en Allemagne, Johannes Geiss est arrivé à l'Université de Berne en 1957. Il y sera professeur de physique expérimentale durant 31 ans. Après sa retraite, il devient l'un des fondateurs de l'International Space Science Institute en 1995. Il le dirigera durant sept années.

Déployée avant le drapeau américain

Lors du premier voyage sur la Lune le 21 juillet 1969, à peine Edwin «Buzz» Aldrin avait-il débarqué du module lunaire «Eagle» qu'il a déroulé et planté dans le sol le Solarwind Composition Experiment, imaginé par le professeur Geiss. Ceci avant même de déployer le drapeau américain. La feuille a recueilli des particules durant 77 minutes et, après avoir renouvelé l'expérience au cours de quatre missions suivantes, elle a permis de savoir que le vent solaire atteignait effectivement la Lune.

Johannes Geiss, au centre, avait été honoré au Musée des transports à Lucerne en 2011, lors de l'événement de SwissApollo «De la Terre à la Lune». Il est ici en compagnie de l'astronaute suisse Claude Nicollier, à gauche et de l'Américain Charlie Duke (Apollo 16). Keystone

Le scientifique a reçu la médaille Albert Einstein de la Société suisse Albert Einstein en 2001 et la médaille William Bowie de l'Union géophysique américaine en 2005.

Lukas Viglietti, président de SwissApollo, a rendu hommage à celui qui, pour lui, a été «comme un mentor et qui m'a ouvert de nouveaux horizons de compréhension». Il a postée sur YouTube un extrait de son film «From Switzerland to the Moon» (De la Suisse à la Lune) dans lequel Buzz Adlrin et Johannes Geiss évoquent cette expérience.

Michel Pralong/ATS