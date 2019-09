Depuis décembre 2016, un laboratoire sous-marin transmet des données scientifiques concernant la baie allemande d'Eckernförde, en mer Baltique. Température, salinité, éléments nutritifs, oxygène ou chlorophylle présents dans ces eaux proches de la frontières danoise sont ainsi constamment mesurés. Mais le 21 août dernier à 21 h 15, les centres de recherche GEOMAR et HZG qui gèrent ce labo, n'ont subitement plus reçu de données. Les scientifiques ont pensé à un simple problème de transmission et une équipe de plongeurs n'a été dépêchée sur place que la semaine dernière.

Par 22 mètres de profondeur

Situé à 1,8 km du rivage et à une profondeur de 22 mètres , ce labo sous-marin se compose de deux stations, chacune de la taille d'un bureau, pesant 550 kilos et 220 kilos . L'une comporte les différents capteurs et l'autre est responsable de l'alimentation électrique. La deuxième est reliée à la côte par une gros câble en fibre optique. Quelle ne fut donc pas la surprise des plongeurs en constatant... que tout avait disparu.« Ils n'ont trouvé que le câble terrestre arraché, complètement déchiqueté», a expliqué le centre de recherche GEOMAR dans un communiqué publié mardi 3 septembre. Vu la taille et le poids des deux stations ainsi que les solides attaches des câbles, les tempêtes, les courants et les animaux marins ne peuvent pas être responsables de ces mystérieuses disparitions.

Les plongeurs n'ont retrouvé que le câble d'alimentation déchiqueté. Image GEOMAR