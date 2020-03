La NASA a dévoilé jeudi le nom de son prochain rover sur Mars: Perseverance. Il sera le cinquième véhicule exploratoire sur la planète rouge, et roulera dans les traces de pneus de Sojourner (arrivé sur Mars en 1997), Spirit et Opportunity (2004), ainsi que Curiosity, qui explore la planète depuis 2012.

Son nom a été annoncé dans une école de Burke, dans l'Etat américain de Virginie, où l'élève qui l'a choisi, Alex Mather, 13 ans, a été félicité. «La proposition d'Alex a bien saisi l'esprit de l'exploration», a déclaré le patron des activités scientifiques de l'agence spatiale américaine, le Suisse Thomas Zurbuchen. «Comme toute mission exploratoire passée, notre rover va se retrouver face à des défis, et fera des découvertes exceptionnelles».

Plus de 28 000 propositions

Comme ses prédécesseurs, Perseverance a été baptisé au terme d'un concours national organisé auprès de 12 000 écoliers qui ont envoyé 28 000 propositions . Parmi 155 noms arrivés demi-finalistes, départagés par près de 4700 juges volontaires - dont des enseignants et des passionnés de l'espace - neuf ont été ensuite soumis au vote du public sur le site de la NASA. Et c'est donc celui proposé par Alex Mather qui l'a emporté.

Impressionné par Saturne V

Il y a encore deux ans, ce jeune garçon s'intéressait davantage aux jeux vidéo qu'à l'espace. Tout a changé à l'été 2018, lors de sa visite au Space Camp en Alabama. Depuis son premier aperçu d'une Saturne V - la fusée qui a lancé les astronautes d'Apollo sur la Lune il y a un demi-siècle - Mather est devenu un passionné de l'espace. Participer au concours était donc une évidence pour lui: «C'était une opportunité d'aider l'agence qui a envoyé des humains sur la Lune», a-t-il déclaré. «Ce rover martien aidera à ouvrir la voie à la présence humaine là-bas et je voulais essayer d'aider de toutes les manières possibles.» En plus d'avoir eu l'honneur de choisir son nom, le jeune garçon est invité avec sa famille à Cap Canaveral, en Floride, pour assister au lancement du rover, prévu entre le 17 juin et le 5 août prochain. Son arrivée sur Mars est planifiée pour février 2021 , dans un cratère du nom de Jezero.

Perseverance a la taille d'une voiture. Image NASA