Annie Glenn s'est éteinte ce mardi 19 mai, à l'âge de 100 ans, des suites de complications liées au coronavirus, dans une maison de retraite du Minnesota. «Il est impossible d'imaginer John Glenn sans Annie et Annie sans John. C'est un jour très triste pour tous les Ohioains», a déclaré le gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine. Le couple venait de cet État, dont John Glenn avait été sénateur démocrate de 1974 à 1999. «Annie Glenn était certainement notre Ohioaine la plus aimée. Elle représentait tout ce qui est bon dans notre pays», a ajouté Mike DeWine.

Son mari, John Glenn, était devenu célèbre en devenant, le 20 février 1962 , à 40 ans , le premier Américain à effectuer un vol orbital autour de la Terre, plusieurs mois après le Soviétique Gagarine. Dans le film qui retrace le début de l'épopée spatiale américaine, «L'étoffe des héros», John Glenn est incarné par Ed Harris, qui lui ressemble étonnamment. Annie Glenn était jouée par Mary Jo Deschanel. John Glenn a effectué un dernier vol spatial en 1998, à 77 ans , à bord de l'une des navettes américaines. Il est décédé le 8 décembre 2016 à 95 ans .

Annie a fait campagne pour son mari tout au long de la carrière politique de celui-ci. Photo NASA

Elle a vaincu son bégaiement

Née Anna Margaret Castor en 1920, à New Concord, dans l'Ohio, celle que tout le monde appelait Annie a rencontré son futur mari au lycée, à Colombus. Mise sous les feux de la rampe par l'exploit de John, Annie vécut très difficilement ce moment, car elle était affligée d'un bégaiement chronique. Elle avait ainsi renoncé à devenir enseignante pour se consacrer à la musique car elle pouvait chanter sans bégayer.

En 1973, raconte le «New York Times», elle décide de s'attaquer à son problème et a fini par le surmonter, devenant une inspiration pour toutes les personnes affectée par un handicap. En 2009, l'Ohio State University lui a décerné un doctorat honorifique en service public pour son travail humanitaire. Elle y avait été professeure auxiliaire au Département d’orthophonie.

Comme un oiseau hors de sa cage

Annie Glenn a fait campagne pour son mari tout au long de sa carrière politique, en commençant par sa première course au Sénat en 1974. Lorsque John Glenn a fait une tentative infructueuse pour être le candidat démocrate à la présidence en 1984, son épouse a apprécié de faire campagne aux yeux de tous: «Maintenant, je peux parler avec les gens, et c'est quelque chose que je n'ai jamais pu faire auparavant. C'est comme un oiseau sorti de sa cage.» Elle a également siégé au conseil consultatif de nombreuses organisations de lutte contre la maltraitance des enfants atteints de déficit de parole et d'audition.

Deux enfants

John et Annie Glenn ont eux enfants, John David et Carolyn Ann ainsi que deux petits-enfants. Un service funèbre «virtuel» sera mis en ligne le 6 juin sur la page Internet de l'université de l'Ohio.

Michel Pralong