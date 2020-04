Cela ressemble à un ver géant, ou à une énorme guirlande luminescente. Mais ce que la caméra d'un robot sous-marin a filmé récemment à 600 mètres de profondeur, au large des côtes ouest de l'Australie, était en fait un siphonophore. Et celui-ci est probablement le plus grand jamais rencontré. L'anneau extérieur de cette spirale a un diamètre d'environ 14 mètres , ce qui fait que cette section seule devait mesurer plus de 40 mètres . Mais, selon Logan Mock-Bunting, porte-parole du Schmidt Ocean Institute, organisme qui chapeautait cette expédition, la créature entière devait mesurer près de 120 mètres , a-t-il dit à «Newsweek».

Ce siphonophore fait donc la longueur de près de trois baleines bleues. Mais, contrairement au cétacé, ce n'est pas un seul organisme. De la famille des méduses, le siphonophore est en fait une colonie de milliers, dans ce cas plus probablement de millions, d'individus réunis en une longue chaîne et remplissant des fonctions différentes. Il y notamment ceux qui permettent à la colonie de flotter, d'autres de se déplacer, de se nourrir ou e se reproduire.

Redoutable prédateur

Le siphonophore est un redoutable prédateur, qui chasse sans trop se fatiguer. Son long corps est comme une ligne de pêche, munie de crochets urticants auxquels les proies, poissons et crustacés, se font piéger. L'animal est ensuite dévoré par plusieurs bouches en même temps et digéré au profit de toute la colonie.

Rebecca Helm, professeur adjoint à l'Université de Caroline du Nord, a vu la vidéo et dit sur Twitter qu'elle n'avait jamais rien vu de tel. «J'ai participé à de nombreuses expéditions et la plupart des colonies de siphonophores que j'ai vues mesuraient peut-être 20 centimètres de long, voire un mètre. Mais cet animal est énorme!» Ce qui l'a également stupéfiée, c'est son comportement. Il ne se contente pas de s'étirer, il forme une spirale pour chasser, ce qui en fait un piège encore plus redoutable. Pour Rebecca Helm, ce spécimen pourrait avoir ds dizaines, voire des centaines d'années.

Michel Pralong