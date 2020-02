Connaissez-vous le langage corporel des chats? Sans doute un peu: entre ses oreilles, son poil dressé ou non et les mouvements de sa queue, on peut généralement assez vite comprendre s'il est en mode ronron ou au contraire prêt à griffer? Mais peut-on le savoir en regardant uniquement ses expressions faciales?

Pour la savoir, Lauren Dawson, une postdoctorante de l'Université de Guelph, au Canada, a mis au point un test interactif sur Internet. Les participants étaient invités, en regardant des vidéos de chat, à dire si l'expression de l'animal reflétait selon eux un comportement positif ou négatif de l'animal.

Les femme sont meilleures

Plus de 6300 personnes de 85 pays ont répondu à son questionnaire, mais le résultat n'est pas très brillant, écrit Lauren Dawson dans «The Conversation». Cela signifie, selon elle, que beaucoup de gens ont du mal à lire les expressions faciales félines et que c'est un problème puisque être capable d'interpréter correctement le comportement d'un chat peut garantir qu'il reçoive une réponse appropriée à son état, par exemple s'il est malade ou effrayé.

La chercheuse a tout de même constaté que 13% des participants avaient réalisé un score de 15 points ou plus sur les 20 possibles . Les femmes sont majoritaires parmi ces bons déchiffreurs d'expressions félines. Normal selon la scientifique, puisque des recherches ont déjà établi que les femmes étaient meilleures que les hommes pour interpréter des émotions non-verbales, que ce soit avec des bébés ou des chiens. Les vétérinaires sont également bien représentés parmi les hauts scores. Cela semble logique.

En revanche, posséder soi-même un chat ou non ne semble pas avoir eu d'influence sur le résultat. Lauren Dawson en conclut que ceux qui ont un chat ne savent reconnaître son comportement qu'à force de répétition de son attitude et qu'ils sont incapables de l'appliquer à d'autres félins que le leur.

Faites le test!

Pour terminer, la chercheuse propose au lecteur de tester lui-même ses aptitudes. En suivant ce lien, vous arriverez sur deux tests de huit questions, qui ne sont pas les même que ceux de son étude. Ils sont en anglais, mais il s'agit surtout de deviner si l'attitude d'un chat est positive ou négative, donc c'est simple. À vous de jouer.

Michel Pralong