Regarder des heures et des heures de vidéo prises par un robot sous-marin dans l'obscurité la plus complète peut se révéler fastidieux. Mais cela peut également vous réserver une surprise. Et de taille. C'est ce qui est arrivé à une équipe de scientifiques dans le Golfe du Mexique, le 19 juin dernier.

Ils font partie d'une mission de deux semaines, sous l'égide de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), qui a pour but d'observer les effets sur les animaux d'une privation de lumière, rapporte le site Quartz.. Pour ce faire, ils ont déployé un système de prises de vue sous-marines dans la zone dite «de minuit», là où toute luminosité est quasi inexistante. Appelé «Medusa», leur dispositif consiste en une caméra, éclairée par des feux rouges indétectables par les animaux et doté d'une perche avec, au bout, une sorte de méduse artificielle qui joue le rôle d'appât.

En train de visionner les images capturées lors du cinquième déploiement de la caméra, l'un des scientifiques n'a d'abord repéré, comme lors des quatre premiers essais, que quelques rares crevettes et autres petits animaux qui, de temps en temps, venaient rompre la monotonie d'un écran noir. Lorsque tout à coup, il a vu quelque chose de beaucoup plus gros apparaître. Après avoir alerté ses confrères, chacun y est allé de son identification de l'animal. Mais il a fallu attendre de pouvoir contacter un spécialiste en calamar pour confirmer ce qui semblait le plus probable: il s'agissait bien de l'un de ces spécimens géants.

Entre 3 et 3,7 mètres de long

Les chercheurs pensent qu'il devait s'agir d'un jeune, car il ne mesurait, d'après leurs estimations, que de 3 à 3,7 mètres de long alors qu'ils peuvent atteindre jusqu'à 13 mètres. Si l'on en a surtout découvert morts, échoués, les images de spécimens vivants sont très rares. Le premier film qui en montre un a été tourné en 2004, au large du Japon. Deux autres calmars géants seront également repérés dans la même région, en 2012 et 2015. Mais c'est la première fois que l'on en voit un dans le Golfe du Mexique.

Quand «Medusa» a pris ces images, la caméra se trouvait par 975 mètres de fond, à 160 km au sud-est de la Nouvelle-Orléans. Ce qui a impressionné les scientifiques, c'est de l'avoir découvert après cinq déploiements de caméra seulement, alors que des milliers de plongées de sous-marins et robots dans le Golfe du Mexique n'en avaient jamais croisé. Fait étonnant également, ce calamar a été vu à quelques kilomètres seulement de la plateforme pétrolière géante Appomattox Deepwater. ««La créature issue de notre imagination la plus folle vit non pas dans une profondeur immaculée, mais parmi les engins les plus lourds de notre infrastructure énergétique», s'exclament les scientifiques sur le site de la NOAA. Qui remarquent également que, loin du monstre féroce que l'on pourrait fantasmer, celui-ci recule précipitamment lorsqu'il s'aperçoit que le leurre n'est pas une proie.

» (Le Matin)