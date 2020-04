En braquant durant des années son Very Large Telescope sur le coeur de la Voie lactée, l'Observatoire européen austral (ESO) est parvenu à capter une danse envoûtante. Celle de l'étoile S1 autour de la source radio compacte Sagittarius A*. Et son orbite apparaît sous la forme d'une rosette et non pas d'une simple ellipse. C'est d'ailleurs précisément ce qu'avait prédit Albert Einstein dans sa fameuse théorie de la relativité générale, affirmant contrairement à Newton que les orbites célestes ne sont pas fermées. Ce qui avait déjà été validé pour la première fois en mesurant l'orbite de Mercure autour du Soleil.

Il y a 27 ans, Reinhard Genzel, Directeur de l’Institut Max Planck en Allemagne, a lancé un programme d'observation du coeur de la Voie Lactée, à 26 000 années lumière du Soleil, qui constitue le lieu idéal pour tester les lois de la physique sous des conditions de gravité extrême. Et le 16 avril, l'ESO a publié un communiqué montrant le fruit de cette recherche de longue haleine.

Une orbite de 16 ans

Le télescope, situé au Chili, s'est braqué sur S2, qui est l'une des étoiles qui se rapproche le plus du centre de la Voie Lactée, où se trouve Sagittarius A*. Elle s'en approche à une distance de 20 milliards de kilomètres, soit tout de même 120 fois la distance Terre-Soleil. Au moment où elle en est le plus près, elle accélère jusqu'à une vitesse de 3% celle de la lumière, soit à près de 9000 km/s . Elle met 16 ans pour compléter son orbite.

Mais ces longues années d'observation ont justement permis de constater que cette dernière change à chaque fois, en effectuant une rotation par rapport à la précédente. C'est ce qu'on appelle la précession de Schwarzschild et qui forme au final une gigantesque rosette.

Vue d’artiste de la précession de Schwarzschild. ESO/L. Calçada

Les résultats des mesures de ces orbites correspondent précisément avec celles que l'on pouvait calculer théoriquement grâce à Einstein. Ce qui renforce en outre l'idée qu'au cœur de la Voie Lactée, Sagittarius A*est une gigantesque trou noir dont la masse représente environ 4 millions de fois celle du soleil! Et c'est donc également la première fois que l'on peut observer une précession de Schwarzschild d'un astre autour d'un trou noir. Cette longue mission devrait donc nous permettre d'en apprendre plus sur le cœur de la Voie Lactée.

Michel Pralong