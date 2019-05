Le 29 mai 1919, il y a donc tout juste 100 ans, une ombre géante allait mettre en lumière l'un des plus grands savants du monde. Une éclipse totale du soleil allait en effet permettre de vérifier une hypothèse folle émise quatre ans auparavant par un physicien allemand inconnu: un certain Albert Einstein qui, dans sa théorie de la relativité générale, disait que la gravité pouvait affecter la lumière, l'espace et le temps lui-même. Un truc de dingue.

Double expédition

Mais l'astrophysicien britannique Arthur Eddington, lui, y croit et sait que si cette théorie est exacte, elle remplacera celle de Newton sur la gravité. Il a donc l'idée de prendre des photos du soleil lors d'une éclipse et de comparer les images des étoiles proches à celles prises dans un ciel nocturne. Si leur position change, cela prouvera que le champ gravitationnel du soleil dévie la lumière émise par ces étoiles. En 1919, en prévision de l'éclipse totale du 29 mai, il organise donc deux expéditions pour aller la photographier depuis Sobral, au Brésil et depuis l'île de Principe, au large du Gabon. Grâce notamment à un système de miroirs mobiles qui réfléchissaient l'image du soleil dans des télescopes horizontaux, l'éclipse put être photographiée convenablement.

L'une des photos de l'éclipse solaire prise en 1919. Royal Observatory, Greenwich.

Mais le temps d'analyser ces clichés, Albert Einstein, qui était bien sûr au courant de ces expéditions, ne reçoit qu'en septembre de cette même année les résultats préliminaires qui confirment sa théorie. Et il faut attendre l'annonce officielle de la Royal Astronomical Society de Londres en novembre 1919 pour qu'Einstein devienne du jour au lendemain le savant le plus célèbre du monde.

Douce attention

La physicienne Katharine Leney, qui travaille au CERN à Genève, a célébré ce 29 mai 2919 l'événement à sa manière bien particulière. Elle est en effet l'une des fondatrices de Physics Cakes, un mouvement qui explique la physique en se servant de la pâtisserie. Elle a donc réalisé pour l'occasion un magnifique mobile reconstituant une éclipse solaire, avec la Terre, la Lune et le Soleil fabriqués en gâteaux. On peut l'admirer ci-dessous. Albert Einstein aurait sans doute apprécié le geste. Et les gâteaux.

100 years ago #OnThisDay a solar eclipse allowed scientists to observe light bent by the Sun's gravity and confirm Einstein's famous theory of relativity. In honour of this, we bring to you a cake pops solar eclipse diorama! #SolarEclipse #Einstein #Relativity #CakePops pic.twitter.com/2JEi7VQB0A — Physics Cakes (@PhysicsCakes) May 29, 2019

(Le Matin)