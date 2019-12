Le lancement du télescope CHEOPS par la Suisse et l'Agence spatiale européenne (ESA) est reporté d'au moins 24 heures. La fusée aurait dû décoller à 09h54 (suisse) mardi de Kourou en Guyane française.

Le compte à rebours a été interrompu une heure et dix minutes avant l'envol en raison d'un problème de software au niveau de l'étage supérieur de la fusée. C'est là que se trouvent les satellites. Ils sont en sécurité, a indiqué l'ESA, qui précise qu'une nouvelle date de lancement sera annoncée dès que possible.

Outre CHEOPS, la fusée Soyouz doit déployer un satellite italien du programme d'observation de la Terre Cosmo SkyMed ainsi que trois autres petits satellites.

Le départ est reporté d'au moins 24 heures, la fenêtre de tir étant à 09h54, à la seconde près. Le lancement ne peut se faire que dans les trois prochains jours, sinon le réservoir doit être vidé et la fusée désinstallée pour subir un check-up.

Première

C'est la première fois que la Suisse, qui compte parmi les pays fondateurs de l'ESA, prend la tête d'une mission de l'organisation. CHEOPS (abréviation de CHaracterising ExOPlanet Satellite) est un projet de l'ESA et de la Suisse. Ses objectifs consistent à étudier les exoplanètes en observant les étoiles autour desquelles elles orbitent.

CHEOPS doit mesurer avec précision le diamètre d'exoplanètes connues et, sur la base de données déjà disponibles sur la masse de ces corps célestes, fournir une indication sur leur texture. L'on saura ainsi s'il s'agit de planètes gazeuses ou rocheuses, ou si elles sont recouvertes de profonds océans.

