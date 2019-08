«Dimanche dernier (18 août, ndlr), je suis tombé sur cette vidéo postée sur le compte Twitter Igmur», raconte sur son blog Dan Quitana, un scientifique de l'Université d'Oslo.

«Je crois que quelque chose cloche avec votre lapin» est-il indiqué en préambule de la vidéo...

«Par ma formation en science de la psychologie, je sais que cette vidéo et son commentaire fait allusion à la fameuse illusion de l'oiseau et du lapin qui fit l'objet d'une publication en 1892 avant d'être popularisée par le psychologue Joseph Jastrow.», poursuit-il avant de s'avouer doublement étonné.

Etonné d'abord de constater que, contrairement à ce qu'il pouvait penser, vu qu'il s'agit d'une vidéo et non d'une image fixe, nombreux voient une main caresser un lapin alors que l'animal ainsi choyé est véritablement un corbeau. Etonné ensuite de constater que son retweet a été vu plus de 8 millions de fois (plus de 11 millions dimanche dernier) et a déjà attiré l'attention de nombreux médias.

The rabbit/raven has gotten ELEVEN MILLION views.



It’s a white-necked raven who lives at @WBSSTL!



It was originally posted by Paige Davis on Instagram, go follow her https://t.co/6jvk2mRR78



Read this link for how I found the video in the first place https://t.co/RKhe4arwFi — Dan Quintana (@dsquintana) August 23, 2019

Comme Dan Quitana est un scientifique soucieux de l'exactitude des sources, il termine son anecdote en précisant avoir découvert dans un deuxième temps que la vidéo en question est en fait vieille de deux ans et a été publiée originellement par un certain Paige Davis, employé d'un non moins certain World Bird Sanctuary.

Une pointe d'amertume

Et de confesser que cette histoire le laisse avec une pointe d'amertume dans la bouche: se voir gratifier de millions de vues pour un tweet qui lui a pris 30 secondes à rédiger alors que celui qui couronnait l'aboutissement d'années de recherches sur les hormones oxytocines n'a été partagé au mieux qu'une centaine de fois. «Cela dit, précise-t-il après avoir constaté que son tweet avait conduit au moins une personne vers son travail, peut-être était-ce 30 secondes bien dépensées finalement?»...