Quand la réalité rejoint la science-fiction, cela donne cette image étonnante. Prise par le satellite Mars Reconnaissance Orbiter, chargé de photographier la surface de la planète rouge en haute définition, elle rappelle à tous les fans de «Star Trek» le fameux logo qui orne les uniformes des membres de Starfleet, soit de la flotte des étoiles.

Le captaine Kirk (William Shatner) et le Dr Spock (Leonard Nimoy) arboraient le logo sur leur uniforme.

Publiée par l'Université d'Arizona, qui note également cette ressemblance, précisant qu'il ne s'agit que d'une coïncidence, cette photo montre en fait une dune située sur Hellas Planitia, une grande plaine dans l'hémisphère sud de Mars. Les scientifiques expliquent que, il y a longtemps, une éruption volcanique a fait couler de la lave sur ces dunes. Elle s'est solidifiée et les dunes en surgissaient comme des îles. Elles-mêmes ont ensuite été soufflées, ne laissant que ces traces sur le sol.

Très actif sur Twitter, l'acteur William Shatner, le Kirk historique, a vite réagi, expliquant que «Star Trek» faisait plus fort que «Star Wars» (une vieille rivalité existe entre le deux franchises), comme l'a relevé le site Space.com.

Hey @starwars! Will you hurry up your Rebel Scums? ???? We beat you! ???????????????? https://t.co/b53KxKlAlj