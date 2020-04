S'ils ont pu sauver l'équipage d'Apollo 13 en résolvant en quelques jours, et depuis la Terre, tous les problèmes que les cosmonautes connaissaient dans leur vaisseau suite à une explosion, les ingénieurs de la NASA doivent pouvoir se rendre utile lors de cette pandémie. C'est ce que se sont dits les membres du Jet Propulsion Laboratory, situé en Calfornie. «Nous sommes spécialistes des vaisseaux spatiaux, pas des appareils médicaux», a déclaré le directeur du laboratoire, Michael Watkins, dans un communiqué de la NASA. «Mais une excellente ingénierie, des tests rigoureux et la création rapide d'un prototype sont quelques-unes de nos spécialités.»

Quelques-uns des dizaines d'ingénieurs impliqués dans la création du respirateur. Image NASA/JPL-Caltech

En 37 jours seulement, et en travaillant presque sans dormir, son équipe est parvenue à mettre au point un nouveau respirateur haute pression conçu pour traiter les patients atteints par le coronavirus. Appelé VITAL (Ventilator Intervention Technology Accessible Localally), l'appareil a la particularité de se composer de beaucoup moins de pièces que ceux existants, que celles-ci sont faciles à trouver, sont disponibles actuellement et qu'il est rapide à construire et simple d'entretien.

Utilisable partout

L'idée n'est pas de remplacer les respirateurs performants des hôpitaux, mais de leur offrir rapidement une aide d'appoint à l'heure où le monde entier est en manque de respirateurs. L'appareil de la NASA n'a été conçu que pour traiter les malades atteints de Covid-19 et il ne devrait fonctionner que trois ou quatre mois. Mais sa conception flexible lui permet d'être modifié pour être utilisé dans des hôpitaux de campagne, des centres de congrès, des hôtels ou d'autres installations transformées en accueil de patients dans le monde entier.

Le prototype de VITAL. Image NASA/JPL-Caltech

L'appareil a été testé mardi 21 avril à l'école de médecine Icahn de l'hôpital du Mont Sinaï à New York sur un patient artificiel et a passé toutes les épreuves avec succès. Les médecins qui ont effectué ces essais disent être persuadés qu'il pourra aider les malades en toutes sécurité.

Sous licence gratuite

La NASA a donc fait une demande d'homologation accélérée à la Food and Drug Administration, qui devrait pouvoir répondre dans les jours qui viennent. Si le respirateur est accepté, la NASA fournira une licence gratuite pour construire l'appareil.

Michel Pralong