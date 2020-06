Pas évident de passionner les foules lorsqu'il s'agit d'enseigner à distance, crise du coronavirus oblige. Matteo Capponi, maître assistant à l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité de l’Université de Lausanne (UNIL) a pourtant trouvé une technique qui rend ses cours d'introduction à la religion grecque non seulement intéressants, mais également amusants à suivre, communique l'UNIL.

Le prof avait déjà en temps normal l'habitude de donner des cours vivants, en faisant jouer en classe par ses étudiants les pratiques antiques et les textes qui les décrivent. Mais impossible de donner des cours publics et encore moins de faire du théâtre lors de l'épidémie. Seul restait l'enseignement à distance.

À la place de l'examen oral

Matteo Capponi a donc, pour son cours de la Faculté des Lettres destiné à toute personne intéressée, décidé d'illustrer les rites et la mythologie grecs en faisant jouer les scènes les plus célèbres par... des Playmobil. On peut ainsi voir dans la vidéo ci-dessus le mythe d'Orphée, raconté de plus avec une voix transformée, ajoutant de l'humour à un film qui n'en manque déjà pas.

Et pour ne pas en rester là, le maître assistant a proposé à ses étudiants de réaliser leur propre vidéo, qui se substituera à l'examen oral de la session de juin 2020.

Michel Pralong