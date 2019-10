Traquer le petit, très petit, voire microscopique, voilà ce que font tous ceux qui ont participé à ce 45e Nikon Small World, un concours internationale de microphotographie. En utilisant et en combinant de nombreuses techniques, les scientifiques et artistes qui ont envoyé leur cliché ont révélé des merveilles le plus souvent invisibles à l’œil nu. Le jury a désigné 20 gagnants et distingué encore 69 autres clichés

Michel Pralong