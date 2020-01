Le 20 décembre dernier, le président Donald Trump a officialisé la naissance de la force spatiale américaine. Sa mission est la conduite d'opérations militaires dans l'espace. Et samedi 18 janvier , cette sixième branche des forces armées des États-Unis a fièrement présenté son uniforme, qui venait d'être livré au Pentagone, raconte CNN.

Mais au lieu de réactions admiratives, la photo a déclenché un torrent de moqueries. En cause, le choix d'une tenue de camouflage, destinée plutôt aux campagnes et forêts terrestres qu'aux noirs gouffres de l'espace. Voici quelques-uns de ces tweets:

I know this is hard to understand, but on the left there is a picture of camouflage and on the right there is a picture of space. Study these carefully until you can see the difference. pic.twitter.com/7HhAeHRyrm