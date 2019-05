A priori, l'idée peut paraître saugrenue mais il n'en est rien: Christian Poincheval, un Mayennais de 69 ans, est bien l'inventeur d'une pilule qui permet de parfumer ses pets au muguet. L'homme n'est pas à son vent d'essai puisqu'on lui doit également des pastilles qui confèrent aux flatulences des odeurs de violette, de rose, de chocolat et même de gingembre.

Imaginées en Suisse

Pour parvenir à créer ses fameuses pilules, Christian Poincheval a mis quatre ans. Il s'agit, en gros de compléments alimentaires à base de charbon, d'argile et de plantes qui aident au fonctionnement digestif. «Il y a une dizaine d’années, je sors d’un restaurant en Suisse, j’avais mangé des choses excellentes, mais ma digestion était dramatique, explique notre inventeur à 20minutes.fr. J’avais le bide gonflé et les odeurs étaient désagréables côte flatulences. Je me suis dit : "Ce n’est pas possible, il faut mettre au point une pilule qui parfume les pets!"»

Même en Corée du Sud

Une rencontre déterminante avec un un collaborateur d’un laboratoire de La Flèche avait donné naissance, il y a une dizaine d’années, aux pilules parfums rose et violette. Poincheval a donc de l'expérience. Et c'est ainsi que la fameuse pilule pour parfumer les pets au muguet a été créée.

Malgré son look original, Christian Poincheval est un inventeur sérieux (DR)

Triomphe planétaire, les pilules de Christian Poincheval s'écoulent par milliers chaque année, jusqu'en Corée du Sud. C'est sur son site que le gaillard vend ses produits dont il est recommandé de faire usage six fois par jour afin d'obtenir l'effet parfumé espéré.

(Le Matin)