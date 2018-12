Parmi les plats les plus servis et les plus appréciés durant les Fêtes, se trouvent les huîtres. Si ce petit régal des mers réjouis les convives les plus exigeants, sa préparation n'est pas sans risque. En particulier lors de l'ouverture de ces mollusques, une manoeuvre qui peut provoquer des blessures à ne pas prendre à la légère car elles peuvent se révéler fort dangereuses. Un couteau qui dérape... et hop, c'est la vilaine coupure assurée!

«Avec les huîtres, on est exposé à des bactéries très facilement. Et l'infection sur la plaie peut se propager sur toute la main, sur le doigt, sur le bras, explique le docteur Emmanuel Vimont, chirurgien-orthopédiste spécialiste de la main, à nos confrères de France Bleu. Il ne faut pas paniquer trop vite non plus, mais il ne faut pas négliger les plaies surtout.»

Même les petites coupures

Attention car des petits débris de coquille peuvent s'infiltrer sous la peau. En cas de coupure de la paume de la main - un classique avec l'huître -, il s'agit d'être vigilant: «Même si la plaie est toute petite, il peut y avoir des lésions, avec des risques de lésions au niveau des nerfs, des artères et des tendons, explique Emmanuel Vimont à France Bleu. Ces lésions, si elles ne sont pas traitées suffisamment tôt, peuvent entraîner des troubles avec des problèmes de raideur ou d'insensibilité des doigts.»

En cas de doute, précise le Dr Vimont, ne pas hésiter à consulter un médecin, dans les deux jours suivants la blessure, maximum. Prudence est mère de toutes les vertus.

(Le Matin)