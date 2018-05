A l'appel de Bird Life Suisse, l'action «oiseaux de nos jardins» a eu lieu durant le premier week-end de mai. Résultat: le merle, la mésange charbonnière, le moineau domestique et la pie bavarde sont les espèces les plus présentes dans les jardins suisses.

Cette année, 1159 personnes ont compté pendant une heure les oiseaux dans leur jardin. Près de 35'400 volatiles de 127 espèces ont été recensés, indique mercredi l'association Bird Life Suisse dans un communiqué.

Et de noter que la moyenne des oiseaux observés par jardin est en baisse. Aussi bien le nombre d'espèces que celui des individus diminuent continuellement depuis le premier comptage en 2015. Cette année-là, il y avait en moyenne 11,6 espèces et 36 volatiles par jardin contre 10,4 et 30,5 aujourd'hui.

Le type de jardin a une influence sur le nombre d'espèces qui y vivent. Les oiseaux étaient bien plus nombreux dans les jardins aménagés d'arbres et arbustes indigènes, d'une prairie fleurie ou d'un tas de branches. Le «meilleur» jardin abritait à lui seul 36 espèces. (ats/nxp)