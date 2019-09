Des astronomes japonais annoncent avoir découvert un amas de galaxies vieux de plus de 13 milliards d'années. Il s'agit du plus ancien jamais observé, une avancée qui pourrait contribuer à la connaissance des origines de l'univers.

Une tel objet, sujet d'une étude publiée vendredi dans le «The Astronomical Journal», «n'est pas facile à repérer», a expliqué dans un communiqué Yuichi Harikane, chercheur à l'Observatoire astronomique national du Japon.

Using the #Subaru, Keck, and Gemini Telescopes, astronomers has discovered a collection of 12 galaxies which existed about 13.0 billion years ago. This is the earliest protocluster ever found.

