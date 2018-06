Le corps le plus «performant» que la nature aurait pu imaginer pour notre espèce ne fait franchement pas rêver. Mise au défi par BBC, l'anthropologue et anatomiste britannique Alice Roberts - qui a assuré la présentation de nombreux documentaires scientifiques pour la chaîne - a dû concevoir l'être parfait à partir du sien, rapporte mashable.france24.com.

Cette professeure à l'université de Birmingham a non seulement exploité les meilleurs traits humains, mais s'est aussi fortement inspirée du règne animal. Alice 2.0 présente ainsi une poche pour sa progéniture (à l'image du kangourou), des jambes comme celles des émeus pour avoir une meilleure stabilité, une peau de reptile qui protège des ultraviolets, un cœur plus performant avec davantage d’artères, des poumons plus efficaces (inspirés du système respiratoire des oiseaux), un bas du dos renforcé (comme celui d'un chimpanzé), de longues oreilles pour une meilleure audition et des yeux sans cils.

Pour modéliser ce corps hybride - où l'esthétisme a clairement laissé place à la perfection -, la chercheuse s'est entourée d'une équipe de maquettistes, de spécialistes en effets spéciaux et de l’artiste et spécialiste de l’anatomie humaine Scott Eaton.

Anatomical oddity - join me on Wednesday evening, @BBCFOUR as I attempt to design the #perfectbody! pic.twitter.com/cAWRFU47eO — Prof Alice Roberts (@theAliceRoberts) 10 juin 2018

(Le Matin)