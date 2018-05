La capsule non habitée Dragon a regagné samedi après-midi sans encombre la Terre, quelques heures après s'être détachée de la station spatiale internationale (ISS), a indiqué SpaceX. L'engin spatial ramène 1800 kg de matériel, dont des expériences scientifiques.

«Bon amerrissage de Dragon confirmé, achevant la troisième mission de SpaceX pour ravitailler vers et depuis @Space_Station avec un vaisseau qui a fait ses preuves en vol», a écrit sur Twitter la société de l'entrepreneur Elon Musk, peu après 21h00 (heure suisse).

Good splashdown of Dragon confirmed, completing SpaceX’s third resupply mission to and from the @Space_Station with a flight-proven spacecraft.

L'agence spatiale américaine NASA avait annoncé plus tôt que le vaisseau de ravitaillement s'était séparé de l'avant-poste orbital à 15h23, avait allumé ses moteurs à trois reprises avant de commencer sa lente descente vers la planète bleue.

The @SpaceX #Dragon cargo spacecraft has been released from the International @Space_Station's robotic arm at 9:23am ET. The capsule will splashdown ~3pm ET in the Pacific Ocean, where recovery teams will retrieve it. Watch live: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/eSyJ29mwIg