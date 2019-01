Résister au stress en apprenant d'abord à résister au froid: c'est ce que prône la méthode Wim Hof, du nom d'un Néerlandais recordman en la matière. Les adeptes de cette méthode se plongent ainsi plusieurs minutes dans un bain de glace dont la température avoisine 0 degré.

«On ne trempe pas dans la glace, pour le plaisir de se tremper dans la glace uniquement : c’est-à-dire que ce qu’on apprend à faire dans la glace, on le transfère derrière, au quotidien», explique Jean-François Tual, instructeur en méthode Wim Hof en France. «Etre capable de gérer un pic de stress aussi intense que la glace se fait au travers de l’application d’outils et ces outils sont transférables à la vie de tous les jours quand on est face à des formes de stress, qui sont peut-être moins intenses mais plus pernicieuses».

La méthode se veut une technique de dépassement de soi, gestion du stress et renforcement du système immunitaire. Elle nécessite un échauffement au préalable afin de pouvoir gérer les pics d'adrénaline envoyés par le corps pour résister à ce froid intense. Un bilan médical est recommandé au préalable. L'expérience est en outre déconseillée aux personnes cardiaques ou sujettes aux AVC. (afp/nxp)