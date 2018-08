On le sait déjà grâce à une multitude d'études sur le sujet: le smartphone est nocif pour nos yeux et perturbe notre sommeil en raison du temps passé devant la lumière bleue des écrans. On sait également qu'il provoque des tensions sur notre nuque à force de nous pencher sur lui pendant des heures. Ce qu'on sait moins en revanche, c'est qu'il commence à déformer nos mains.

C'est le site slate.fr qui rend attentif à ce risque ce mardi. Plusieurs phénomènes s'observent, explique-t-il. D'abord l'aspect de l'auriculaire, celui sur lequel repose le téléphone dans la main, est en train de se modifier. Certains utilisateurs commencent en effet à y apercevoir de la corne en raison de la pression et du frottement exercé par l'appareil.

Bosse du smartphone

Partout ailleurs dans la main, la pulpe des autres doigts ou de la paume prend la forme de l'objet pour amortir la pression, explique en substance Sonia Duprey, chercheuse au Laboratoire de biomécanique et mécanique des chocs (LBMC) à l’Université Claude-Bernard-Lyon 1. Mais la zone de l'auriculaire où est maintenu le smartphone n'est pas censée supporter un objet et ne comporte que peu de tissus mous. Conséquence: la pression est plus grande et l'épiderme s'épaissit.

Du coup, les utilisateurs intensifs du portable se retrouvent à avoir peu à peu la «bosse du smartphone», à l'image des ceux qui utilisent fréquemment crayon et stylo et qui développent une «bosse de l'écriture» caractéristique sur la dernière phalange du majeur.

Tendinite du pouce

Un autre doigt est concerné fortement par l'usage du téléphone portable: le pouce. «Tenir mon téléphone et écrire des textos, en allant vite avec le pouce, ça me fait super mal à la main, à la jointure entre l’index et le pouce. Mon pouce est complètement contorsionné, ça me tire les ligaments», témoigne ainsi une femme. Un autre témoin raconte aussi qu'il souffre d'une tendinite de fatigue très douloureuse dans l'articulation de son pouce, à force de scroller des heures sur son iPhone.

Le corps médical confirme ce problème: l’utilisation intensive du téléphone provoque «la tendinite du long extenseur du pouce», selon le chirurgien orthopédique Pierre Vulliet, qui excerce dans un hôpital parisien. Il précise même: «Ce qui arrivera, c’est une augmentation de la rhizarthrose, l’arthrose à la base du pouce.»

Nerf médian et canal carpien

Mais il n'y a pas que la main qui est touchée par le smartphone, avertit Slate.fr. Il y a aussi le coude, en permanence plié pour tenir l'appareil. «Les gens se satisfont de petits écrans, de touches minuscules, totalement hors des clous du point de vue ergonomique. Si on imposait ça au niveau professionnel, on nous taperait sur les doigts, constate Régis Mollard, professeur d’ergonomie à l’Université Paris-Descartes.

Sur le plan médical, cette flexion prolongée du coude induit «un étirement du nerf ulnaire» qui peut donner des douleurs ou des fourmillements temporaires voire permanents de l’annulaire et de l’auriculaire, explique le chirurgien. De plus, le nerf médian contenu dans le canal carpien, soit la zone entre l’avant bras et la main, s'épaissit et s'élargit, selon lui. Ce qui peut générer des élancements ou des fourmis au niveau du pouce, de l'index et du majeur.

Mais selon les spécialistes, il est encore trop tôt pour attribuer tous les maux au portable. Car les heures passées derrière l'ordinateur à cliquer avec la souris seraient aussi en cause.

(nxp)