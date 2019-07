Après la thérapie, de nombreux patients souffrant de leucémie myéloïde aiguë vont mieux, mais certains sont victimes d'une rechute mortelle. Des chercheurs bâlois et allemands ont identifié un mécanisme qui permet aux cellules-souches leucémiques de survivre dans l'organisme.

Ces cellules-souches sont en quelque sorte de super-cellules cancéreuses, a indiqué l'Université de Bâle jeudi dans un communiqué. Non seulement elles sont plus résistantes aux chimiothérapies, mais elles parviennent également à échapper aux cellules immunitaires.

Plus reconnues

L'équipe de Claudia Lengerke, avec des confrères de Tübingen (D), rapporte dans le revue «Nature» avoir identifié un mécanisme qui permet à ces cellules de se dissimuler en cessant de produire une molécule à leur surface. Elles ne sont ainsi plus reconnues par le système immunitaire.

Les chercheurs ont identifié une enzyme, nommée PARP1, produite par ces cellules-souches et qui commande ce mécanisme. Ils sont parvenus à l'inhiber chez des souris: les molécules de surface ont à nouveau été produites et le système immunitaire a pu reconnaître les cellules-souches leucémiques et les détruire.

Selon les auteurs, les thérapies immunitaires contre la leucémie pourraient être améliorées en les combinant avec un tel traitement ciblé contre les cellules-souches cancéreuses. (ats/nxp)