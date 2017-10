A l’occasion de la Journée mondiale du lavage des mains, proclamée par l'OMS le 15 octobre, le blog Viking France a réalisé une petite étude pour montrer la diversité des germes qui traînent sur nos bureaux.

On retrouve ainsi en tête de classement le bureau qui a développé le plus de bactéries et de moisissures. Cette poussée de micro-organismes s'expliquerait par le fait nous mangions à notre place de travail.

Le photocopieur présente également une belle diversité de germes. «Il peut être le meilleur moyen pour proliférer une contamination», déclare le blog.

Viennent ensuite les fournitures de bureau mâchées comme les crayons à papier et les stylos. Les habitants y sont nombreux. Même étant «non mâchés» pendant plusieurs jours, le taux de germe reste élevé et présente de ce fait un risque d'exposition important.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le microphone du téléphone et le clavier présentent le plus faible taux de micro-organismes. Étonnant.

La poussée de bactéries semble la moins importante sur la poignée de porte du couloir principal. Ce qui s'explique par le fait qu'elle est nettoyée chaque jour par les employés de ménage.

Par ailleurs, pour montrer l'importance du nettoyage des objets utilisés quotidiennement au bureau, des prélèvements ont été effectués sur une souris d'ordinateur propre et une sale. Le résultat est édifiant (voir la galerie photo).

Toutefois, le blog a relativisé ces conclusions. «La plupart des bactéries trouvées sont à un niveau qui n’est pas dangereux pour la santé mais on a pensé qu’il était intéressant d’étudier quels espaces de nos bureaux pouvaient être des lieux de contagion»

Méthode

Pour mettre en valeur les micro-organismes développés sur les différents objets, l’équipe a utilisé des boîtes de Pétri remplies d’agar-agar - un gel servant de nourriture aux germes.

Une fois les prélèvements réalisés, les boîtes circulaires ont été déposées dans un espace chaud. Puis, il a fallu attendre 5 jours avant de voir les bactéries et les moisissures apparaître.

(Le Matin)