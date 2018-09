Les espèces parasites ne manquent pas dans la nature. Mais habituellement, ce sont elles qui se collent telles des sangsues sur leur victime. Chez les Hyperiella dilatata et Hyperiella Antarctica, c'est le contraire qui se produit. Ces deux sortes de crustacés, qui ressemblent à de minuscules crevettes, capturent des escargots de mer de la taille d'un pois et les maintiennent sur elles, comme un sac à dos, en les tenant avec deux paires de leurs petites pattes.

Car ces escargots diffusent des toxines qui repoussent les prédateurs et les crevettes, elles, sont immunisées, mais n'ont pas d'arme contre les poissons qui voudraient les avaler. Donc elles se servent de l'escargot comme un bouclier et ça fonctionne. Les prédateurs reconnaissent le ptéropode et se détournent du crustacé.

Ils meurent sur leur dos

Des biologistes de l’Institut Alfred Wegener et de l’Université de Brême, en Allemagne viennent de publier le résultat de leurs recherches dans la revue «Marine Biodiversity». Cet étrange comportement a été observé dans l'océan austral prés des côtes de l'Antarctique mais également par 470 mètres de fond en pleine mer.

Si ces crevettes ont trouvé une bonne solution pour survivre, ce n'est pas le cas pour les escargots. En effet, ceux qui sont ainsi enlevés ne peuvent plus se nourrir et meurent. Et les crustacés continuent à transporter les cadavres, vu que c'est leur forme et non plus leur poison qui dissuade les prédateurs. Les biologistes ont observés que les ptéropodes enlevés avaient des tailles variant entre 1 et 5 mm. Ce dernier chiffre correspond à la moitié de la taille de la crevette. (Le Matin)