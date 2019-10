En moyenne, une personne sur six a été ou sera victime d'un accident vasculaire cérébral dans sa vie. A l'occasion de la journée mondiale de l'AVC le 29 octobre, les spécialistes rappellent l'importance d'une intervention rapide.

Plus un AVC est pris en charge rapidement, plus il est possible d'en limiter l'impact. En d'autres termes: chaque seconde compte, résume jeudi l'Association FRAGILE qui s'engage en faveur des personnes cérébro-lésées.

Chaque année en Suisse, 16'000 personnes sont touchées par cet accident. Concrètement, une ou plusieurs parties du cerveau manquent d'oxygénation. Dans cinq cas sur six, l'origine en est l'obstruction d'un vaisseau sanguin alors que dans le sixième cas, l'AVC découle d'une hémorragie cérébrale.

Vertiges ou paralysies

S'agissant des symptômes, ils peuvent varier, mais on constate des paralysies, des troubles de la vue, de la parole et de la compréhension ainsi que des pertes d'équilibre. La personne peut aussi souffrir de vertiges, nausées ou vomissement.

En cas de doute, les spécialistes recommandent de demander à la personne de sourire. Si une partie ou la moitié de son visage s'affaisse ou si elle peine à lever les deux bras, l'AVC est probable. Il faut alors appeler le 144, ne rien donner à boire ou manger à la victime et la placer en position latérale si elle est inconsciente.

Le 29 octobre, FRAGILE tiendra un stand aux HUG à Genève de 10h30 à 17h30 et au CHUV et à Lausanne le 13h à 18h. (ats/nxp)