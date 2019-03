Les bruits de bouche vous agacent? Entendre la déglutition et la mastication d'une tierce personne vous donne envie de l'assommer? Le bruit d'un chewing-gum mâchouillé déclenche en vous des envies de meurtre? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul.

En vérité, vous souffrez sans doute d'une détestation ciblée de certains sons nommée «misophonie». Ce mal qui affecte un très grand nombre de personnes est parfaitement identifié en psychiatrie. Il est même classé parmi les troubles anxieux.

On frôle parfois le drame

A lire certaines réactions sur le site spécialisé misophonie.fr, on frôle parfois le drame. «Je crois que je serais capable de tuer quelqu’un. Je suis incontrôlable hélas… En général, je pars mais lorsque je suis dans l’impossibilité de fuir je ne peux m’empêcher de faire des réflexions très déplacées», dit Marielle.

Ludo explique: «Je deviens une autre personne je n’arrive plus a me contrôler je deviens vulgaire je serre mes lèvres , mes poings et j’ai des envies de meurtre envers la personne mise en cause, des crampes d’estomac surviennent alors je quitte la table!»

«Lorsque ce genre de bruit survient je ressens une montée comparable à de l’adrénaline, mais très négative, raconte Damien. Comme un énervement fort et soudain que je parviens tant bien que mal à contenir.»

Et ça se soigne?

Et ça n'est là que quelques réactions parmi des centaines d'autres. Peut-on faire quelque chose contre la misophonie? «Il existe des médicaments (...) mais l’intervention thérapeutique doit réellement s’envisager à plusieurs niveaux», analyse le psychiatre Jérôme Palazzolo chez nos confrères de LCI.

La solution? Apprendre à dissocier ces bruits de leur effet stressant: «La démarche suivie en thérapie cognitivo-comportementale est une démarche structurée qui nécessite de définir un «plan d’action», selon Jérôme Palazzo. On va chercher à modifier directement les comportements désadaptés (...) et libérer rapidement le patient des symptômes qui le font souffrir.»

A bon entendeur. (Le Matin)