Des chercheurs japonais ont annoncé avoir développé une méthode de culture très rapide de follicules capillaires qui pourrait permettre à terme, selon eux, de dire adieu à la calvitie ou de remédier aux pertes de cheveux dues à la chimiothérapie ou à certaines maladies. Leur étude utilise deux types de cellules placées dans des petits récipients de silicone afin de cultiver des «germes de follicules pileux», source des petites cavités où naît et est nourri le cheveu.

Japanese scientists have developed a way to grow hair follicles at a record rate https://t.co/rLXS4aQSQ8 pic.twitter.com/Sr9j4jGCFg