Le coronavirus affecte le salon

Le Salon aéronautique de Singapour, le plus important d'Asie, a ouvert mardi dans une ambiance morose alors que le secteur du transport aérien s'attend à subir l'«impact négatif» du nouveau coronavirus.



Le salon se tient tous les deux ans dans la cité-Etat d'Asie du Sud-Est. Mais le virus pèse cette année sur le salon où les visiteurs et les exposants sont moins nombreux que lors des précédentes éditions.



Singapour a fait état de 45 cas de personnes ayant contracté le virus et la cité-Etat a relevé son niveau d'alerte sanitaire la semaine dernière.



Plus de 70 exposants ont renoncé à participer au salon, dont le géant américain de la défense Lockheed Martin et les constructeurs canadiens Bombardier et De Havilland.



Au moins 10 groupes chinois ont dû jeter l'éponge après l'interdiction faite aux Chinois de se rendre à Singapour.



Les poids lourds du secteur comme Boeing, qui cherche à se remettre de la crise provoqué par les crashes du modèle 737 MAX model, et Airbus sont néanmoins présents.



L'office du tourisme de Singapour a averti mardi s'attendre à une baisse de 25% à 30% des arrivées de touristes cette année dans la cité-Etat. - (AFP)