La lune a un diamètre de 3'474 km. Naguère, elle était plus large... Durant ces dernières centaines de millions d'années, elle aurait perdu plus de 50 mètres de diamètre, à cause du refroidissement de son centre. C'est ce que révèle une étude de la NASA a publiée lundi 13 mai, qui précise que l'avenir de notre bon vieux satellite serait comparable à «un raisin qui se contracte et sèche».

Sismographes sur la lune

A la différence, que madame la lune n'a pas la peau souple d'un fruit, mais une croûte bien dure. Alors, quand elle se rétrécit, celle-ci se brise et provoque des failles sismiques comme on en trouve sur terre. Autrement, elle se ride, la vieille. Le principal auteur de cette étude, Thomas Watters, du Centre d'études terrestres et planétaires du Smithsonian's National Air and Space Museum de Washington, a analysé les données des sismographes plantés sur la lune par les astronautes des missions Appollo.

Jusqu'à 5 sur l'échelle de Richter

28 séismes ont été enregistrés entre 1969 et 1977. Ces «tremblements de lune» ont une intensité de 2 à 5 sur l'échelle de Richter. «Notre analyse fournit la première preuve que ces failles sont toujours actives, note le chercheur, et risquent de produire des tremblements de lune, alors que la Lune continue de se refroidir et de rétrécir progressivement».

Danger de séismes à affiner

Bon, ce n'est pas encore pour demain. Parmi les images récupérées par la NASA, des traces de chute de bloc de pierre sont aussi observables, ainsi que la naissance de nouvelles failles, encore jeunes mais déjà bien marquées. Selon un autre chercheur, Renee Weber, sismologue planétaire au Marshall Space Flight Center de la NASA, «l'établissement d'un nouveau réseau de sismomètres sur la surface lunaire devrait être une priorité pour l'exploration humaine de la Lune, à la fois pour en apprendre davantage sur l'intérieur de la Lune que pour déterminer l'ampleur des dangers des séismes».

(Le Matin)