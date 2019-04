Dans sa nouvelle «L'appel de Cthuluh», publiée en 1928, l'écrivain fantastique américain Howard Phillips Lovecraft présentait une monstrueuse entité, créature extraterrestre qui sommeille sous les eaux. Bien qu'il écrive que «Nul ne saurait décrire le monstre ; aucun langage ne saurait peindre cette vision de folie», Cthuluh est depuis souvent représenté, dans la culture populaire, comme une créature gigantesque, grouillant de tentacules.

C'est donc tout naturellement que des chercheurs britanniques ont baptisé Sollasina cthulhu la créature à 45 tentacules qu'ils viennent de découvrir et qu'ils décrivent dans un article de la «Royal Society». C'est en fait 13 fossiles de cette nouvelle espèce qui ont été trouvés sur un site du Herefordshire (GB), réputé pour contenir de nombreuses reliques d'animaux marins préhistoriques. L'un des spécimens particulièrement bien conservés a été sélectionné pour être découpé en fines tranches et, grâce à la technologie de la tomographie par cohérence optique, son corps a pu être reconstitué en images en trois dimensions.

L'anatomie du Sollasina cthulhu a pu être reconstituée en trois dimensions. Images: Imran Rahman/Oxford University Museum of Natural History

Une horreur de 3 cm

C'est ainsi qu'on a pu constater que cette créature, vieille de 430 millions d'années, possédait 45 tentacules qui lui servait tant à se déplacer qu'à capturer sa nourriture. Son corps central est constitué de plaques imbriquées avec, sur le dessus, un appareil à mâchoire plutôt petit. En fait, si l'animal pourrait évoquer Cthulhu, il ne devait en revanche pas semer la terreur car il ne mesure que... 3 cm. De plus, il n'appartient pas à la famille des céphalopodes (pieuvres et poulpes) mais à celle des échinodermes, qui comprend les étoiles de mer, les oursins, les concombres de mer, les Crinoïdes et les Ophiures. Plus précisément, il fait partie d'un groupe éteint, les Ophiocistioidea, qui ont vécu au Paléozoïque. En étant capables de reconstituer son système vasculaire interne, les chercheurs ont pu déterminer qu'il serait en fait un ancêtre des concombres de mer actuels. Cela fait déjà moins peur. (Le Matin)