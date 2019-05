La NASA a trouvé pourquoi deux de ses missions ont lamentablement échoué en 2009 et 2011. Et ses ingénieurs n'ont rien à se reprocher. La défaillance, la même dans les deux cas, est due à des pièces défectueuses. Sauf qu'il ne s'agissait pas d'un défaut de conception, mais de malversations volontaires de l'entreprise que les fournissait, explique la NASA dans un communiqué publié mardi.

Le 24 février 2009, une fusée Taurus T8 décolle, avec à son bord le satellite «OCO» (Orbiting Carbon Observatory), un instrument qui doit servir à mesurer la quantité de CO2 dans l'atmosphère terrestre. Mais le nez de la fusée ne se sépare pas et, en raison de ce poids supplémentaire, la fusée ne parvient pas à atteindre une vitesse orbitale et le vaisseau est perdu. Le 4 mars 2011, une autre fusée Taurus, mais T9 cette fois, s'envole, transportant «Glory», un satellite chargé de déterminer les caractéristiques des aérosols présents dans l'atmosphère terrestre. Rebelote: la séparation ne s'effectue pas et c'est un autre engin qui s'abîme dans le Pacifique.

Dommageable pour l'étude du climat

Les deux missions rentraient dans le cadre d'étude liées au climat. Si un «OCO2» a été lancé en 2014, «Glory», lui, n'a pas été pas remplacé. Après des années d'enquête, la NASA a pu déterminer qu'un acte criminel est à la base de l'échec de ses missions. Il n'a rien à voir avec un éventuel complot de climatosceptiques. Le coupable est l'un des fournisseurs de pièces pour les fusées Taurus, la firme de Portland, Sapa Profiles Inc (SPI). C'est elle qui a fabriqué les joints en aluminium qui devaient se séparer grâce à un petit explosif et libérer les coiffes. Et s'ils ont résisté, c'est, a découvert la NASA, parce qu'ils étaient en fait trop épais. Une erreur de fabrication? Non, carrément une malversation.

Appât du gain

Selon la NASA, SPI a volontairement truqué les tests de ses produits et fourni de fausses certifications à Orbital Science Corporation, le fabricant des fusées Taurus. En fait, SPI manipulait ses données depuis le milieu des années 1990, grugeant de nombreux clients à qui elle fournissait ses pièces en aluminium, pas seulement la NASA. Des malversations qui permettaient à la firme de produire ses composants à moindre prix et d'une qualité inférieure à celle promise.

L'enquête de la NASA a abouti le 23 avril dernier à un premier accord entre le Ministère public américain et SPI. Cette dernière, devenue depuis Hydro Extrusion Portland, a plaidé coupable de fraude et accepté de verser 46 millions de dollars à la NASA et divers autres clients. Mais c'est loin de couvrir les 700 millions de dollars qu'ont coûté les deux missions perdues. Surtout que SPI dément être la seule responsable de leur échec, d'où certainement ce rapport du 30 avril publié par la NASA, qui prétend que si. La NASA est en outre parvenue à faire exclure Hydro Extrusion Portland de tous les marchés publics. (Le Matin)