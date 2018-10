Une équipe de chercheurs a annoncé avoir réussi à donner naissance à des souris viables à partir de parents de même sexe, en utilisant une nouvelle technologie qui fait appel à des cellules souches modifiées pour éliminer certains gènes.

Théoriquement, cette méthode, qui pose de nombreuses questions éthiques, pourrait permettre une nouvelle approche pour le clonage des mammifères et même permettre la conception pour les couples homosexuels.

Ces perspectives restent toutefois lointaines puisqu'en plus des considérations éthiques, ces méthodes se heurtent encore à des obstacles techniques. L'étude, publiée jeudi dans le journal Cell Stem Cell, présente pour la première fois une méthode ayant réussi, alors que des recherches antérieures portant sur le même thème n'avaient pas abouti.

Birds do it, bees do it—even laboratory mice do it. But with science in the mix, actually creating new life may not always require a male and a female.

