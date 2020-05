Des scientifiques ont mis au point un traitement qui va permettre aux personnes souffrant d’ostéoporose, de renforcer localement les os.

L’ostéoporose touche les personnes âgées, et plus particulièrement les femmes.

Les injections pourraient se faire en ambulatoire.

La fracture du col du fémur est un accident courant chez les personnes âgées. L'ostéoporose, qui affaiblit tous les os du squelette, en est la principale responsable, a indiqué jeudi l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dans un communiqué.

«Deux cent cinquante millions d'individus dans le monde souffrent de cette maladie. Elle se caractérise par une diminution de la masse osseuse et une détérioration de la microarchitecture osseuse entraînant un risque accru de fracture», indique Dominique Pioletti, directeur du laboratoire de biomécanique en orthopédie (LBO) à la Faculté des sciences et techniques de l'ingénieur de l'EPFL, cité dans le communiqué.

«Quarante pour cent des personnes qui ont une fracture de la hanche ne marchent plus jamais sans assistance et 33% perdent leur indépendance. Un patient sur cinq meurt dans l'année qui suit cet accident», ajoute Ulrike Kettenberger, postdoctorante dans le laboratoire LBO.

Hanches, vertèbres et poignets

Les personnes souffrant d'ostéoporose peuvent prendre des médicaments de prévention pour renforcer leurs os. Mais une tranche de la population passe à travers les mailles du filet du dépistage, car l'ostéoporose demeure une maladie silencieuse. «On ne la décèle en général qu'après la première fracture. C'est déjà trop tard», révèle le Pr Pioletti.

Et les médicaments disponibles présentent deux faiblesses. Premièrement, ils agissent sur l'ensemble du squelette, ce qui se révèle être une bonne chose, mais les effets secondaires se trouvent eux aussi généralisés. De plus, les fractures liées à cette maladie sont la plupart du temps ciblées sur les hanches, les vertèbres et les poignets.

Deuxièmement, les résultats positifs ne se voient que douze mois après le début du traitement. «Cette fenêtre se révèle critique, car les personnes ayant subi une fracture vont souvent s'en refaire une seconde durant cette période. Il est donc nécessaire que les os soient renforcés rapidement afin d'éviter que cela n'arrive», explique Ulrike Kettenberger.

Injection locale

Des chercheurs du LBO pensent avoir trouvé la solution avec leur Flowbone. «Nous avons créé un biomatériau, sous forme de gel, composé d'une matrice d'acide hyaluronique, de particules de calcium phosphates et d'une très faible dose d'un bisphosphonate», indique la postdoctorante.

Ce gel peut s'injecter, à l'aide d'une seringue et sous anesthésie locale, directement dans l'os du patient. Il pénètre bien dans la structure osseuse sans la détruire.

«On administre le Flowbone uniquement à l'endroit où l'on désire éviter la fracture. Le traitement est donc peu invasif et aide à éviter les effets secondaires systémiques. On attend une forte augmentation locale de la structure osseuse humaine trois à quatre mois après l'injection, qui va durer environ trois ans», révèle Ulrike Kettenberger.

Cette injection pourra se réaliser en ambulatoire par un radiologiste. Comme il est difficile de déceler l'ostéoporose avant la première fracture, Flowbone se veut utile pour prévenir les suivantes.

Le projet Flowbone a été soumis à VentureKick, une compétition entre start-up suisses. Il vient de remporter la deuxième phase du concours, soit 50'000 francs. «Avec cet argent, nous allons poursuivre les tests précliniques», conclut Dominique Pioletti. Le produit Flowbone devrait être disponible d'ici à cinq ou six ans sur le marché. (ats/nxp)