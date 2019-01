La Russie a perdu le contrôle de son unique radiotélescope spatial, Spektr-R. Elle travaille à rétablir la communication avec l'engin, a annoncé lundi l'Agence spatiale russe Roscosmos, qui a connu une série d'échecs ces dernières années.

Le télescope géant - Spektr-R ou RadioAstron - ne répond plus aux instructions de son centre de contrôle sur Terre depuis jeudi, a précisé Roscosmos, qui a récemment connu l'échec du lancement d'une fusée Soyouz avec deux hommes à bord. Une nouvelle tentative de reprendre le contrôle lundi soir a échoué, selon des agences de presse russes citant un responsable de Roscomos.

Un observatoire américain a cependant capté des signaux de l'appareil, ce qui signifie que ses systèmes de bord fonctionnent en régime autonome, a précisé l'agence spatiale russe. Le télescope Spektr-R - surnommé le «Hubble russe», en référence au télescope spatial américain - a été lancé en 2011 pour observer notamment les trous noirs, les étoiles à neutrons et les champs magnétiques. Avec ses observatoires basés sur Terre et son antenne de dix mètres, il s'agit d'un des plus grands télescopes du monde.

Un autre télescope

Une nouvelle tentative de prise de contact avec l'appareil aura lieu, selon Roscosmos, les précédentes étant restées sans résultat. «On ne peut pas enterrer un satellite qui est sans aucun doute toujours vivant», a déclaré dans un courrier électronique à l'AFP le directeur du projet Youri Kovalev, refusant de dire que le télescope était définitivement perdu. C'est comme demander un commentaire sur l'état de santé d'un malade au moment où les médecins se battent pour le sauver», a-t-il ajouté.

Le télescope Spektr-R n'était censé rester en service que jusqu'en 2014, mais sa mission avait été prolongée. Selon des experts, ce projet avait été une réussite importante pour le programme spatial russe. La Russie prévoit de lancer cette année un autre télescope, Spektr-RG, dont la mission sera de «compléter la carte du monde», selon Roscosmos.

En octobre, la fusée Soyouz qui devait amener deux spationautes, un Russe et un Américain, vers la station orbitale, a connu une défaillance. Les deux hommes sont revenus sur Terre sains et saufs après l'éjection automatique de leur capsule. (ats/nxp)