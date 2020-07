Le télescope spatial Hubble a encore pris une photo extraordinaire. Celle de la galaxie NGC 2775, située à 67 millions d'années-lumière de nous, dans la constellation du cancer.

Son aspect est doublement étonnant. Son centre présente un aspect laiteux, cotonneux qui s'explique, écrit l'ESA dans un communiqué publié sur le site de la NASA, par le fait qu'il n'y a pratiquement pas de formation d'étoiles à cet endroit. Centre qui est «dominé par un renflement galactique inhabituellement grand et relativement vide, où tout le gaz a été converti en étoiles il y a longtemps».

Des bras plumeux

Deuxième source d'émerveillement: les bras de la galaxie, en spirales et qu'on dirait faits de plumes. Ils ne ressemblent pas à ceux d'autres galaxies, comme la Voie Lactée, qui sont beaucoup plus grands et bien mieux définis qu'ici, où ils sont entremêlés et mélangés à des rangées de poussières. Ces millions d'étoiles bleues et chaudes déclencheraient la formation d'autres étoiles dans les nuages de gaz à proximité. Puis, les motifs en forme de plumes sont formés par cisaillement de ces nuages de gaz durant la rotation de la galaxie.

Pour l'ESA, l'aspect de cette galaxie indique que l'histoire récente de sa formation d'étoiles a été relativement calme. Elle est classée dans les galaxies dites galaxies à spirales floconneuses.

Michel Pralong