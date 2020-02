Katherine Johnson, une mathématicienne dont les calculs ont permis aux États-Unis de conquérir la Lune, s'est éteinte à l'âge de 101 ans, a annoncé lundi la NASA. Grande figure chez les Noirs américains, sa carrière a inspiré le film «Les figures de l'ombre», sorti en 2016, adapté du livre de Margot Lee Shetterly, qui racontait l'apport trop souvent ignoré des femmes noires dans la conquête américaine de l'espace.

La scientifique était d'ailleurs restée relativement inconnue jusqu'à ce que Barack Obama lui décerne en 2015 la médaille présidentielle de la Liberté, l'une des plus hautes distinctions civiles des États-Unis. Le président a d'ailleurs tenu à lui rendre hommage hier par ce tweet.

After a lifetime of reaching for the stars, today, Katherine Johnson landed among them. She spent decades as a hidden figure, breaking barriers behind the scenes. But by the end of her life, she had become a hero to millions—including Michelle and me. pic.twitter.com/isG29nwBiB