Le goût et l'odeur d'un aliment sont des facteurs essentiels pour déterminer si on l'apprécie ou pas. Les deux se mêlent, mais chacun est repéré par son organe respectif, à savoir la langue et le nez. C'est du moins ce que l'on pensait. Mais une équipe du Monell Chemical Senses Center à Philadelphie vient de découvrir que la langue pouvait également repérer des odeurs.

Dans leur étude, publiée dans Chemical Senses, ils expliquent que les cellules gustatives contiennent des protéines qui réagissent aux molécules olfactives. Ils ont repéré ces récepteurs d'abord sur la langue de souris génétiquement modifiées. Puis, en étudiant ensuite la langue humaine, ils ont constaté qu'elle aussi possédait des protéines réagissant aux odeurs. Les cellules gustatives humaines ont notamment réagi à un composé aromatique, l'eugénol, qu'on trouve dans le clou de girofle. Les récepteurs olfactifs et gustatifs ont également réagi à de mêmes molécules, ce qui montre qu'il y a une interaction entre eux.

Manger plus sainement

Mais les chercheurs ne sont pas parvenus à déterminer si les signaux olfactifs détectés par la langue sont transmis directement au cerveau ou si une combinaison avec les signaux gustatifs se crée directement dans la bouche. Dans le «Guardian», le directeur de la recherche, le Dr Mehmet Hakan Ozdener, explique que cette découverte pourrait éventuellement servir à améliorer notre alimentation. Si l'on peut associer une odeur à un aliment afin de faire croire au cerveau que, par exemple, il est plus sucré qu'il ne l'est en réalité, cela permettrait de réduire la quantité de sucre utilisée dans sa fabrication. Pour cela, il faudra toutefois mieux comprendre l'utilité et le fonctionnement de ces récepteurs olfactifs. Un professeur d'Oxford, cité par le journal britannique, estime que cette découverte pourrait toutefois expliquer en partie pourquoi l'homme est capable, sans utiliser son nez, de distinguer deux aliments qui ne diffèrent que par leur odeur.

Les spermatozoïde ont du nez

Ce n'est pas la première fois que des capteurs olfactifs sont découverts ailleurs que dans le nez. On en a trouvé sur... les spermatozoïdes. On pense qu'ils servent à les guider vers l'ovule. (Le Matin)