Un rendez-vous céleste rare a marqué ce 31 janvier, lorsqu'une éclipse lunaire totale s'est produite au moment d'une pleine Lune «bleue», alors même que notre satellite naturel était presque au plus près de la Terre, produisant ce que les astronomes appellent la «super Lune bleue de sang».

Ce phénomène résulte d'un «alignement rare de ces trois cycles astronomiques», souligne Jason Aufdenberg, professeur adjoint d'astronomie à l'université d'aéronautique d'Embry-Riddle, en Floride. L'expression «Lune bleue» désigne une deuxième pleine Lune en un mois, un phénomène qui survient en moyenne tous les deux ans et demi.

La Lune évolue à une distance moyenne de 384.400 kilomètres de la Terre et sera le 31 janvier à 359.000 kilomètres, soit très près de son périgée (356.410 km). A son apogée, l'orbite lunaire atteint 406.000 km. «Nous avons beaucoup de super Lunes et d'éclipses lunaires mais ces deux phénomènes ne coïncident pas souvent avec une Lune bleue», précise Jason Aufdenberg.

Le dernier rendez-vous céleste similaire s'était produit le 30 décembre 1982 et avait été visible en Europe, en Afrique et dans l'ouest de l'Asie.

Lune de sang

Pour l'Amérique du Nord, il faut remonter à 152 ans, au 31 mars 1866 et avant cela au 31 mai 1341, selon les annales. Une telle éclipse – quand la Lune passe dans le cône d'ombre produit par la Terre – est également appelée «Lune de sang» car l'astre ne devient pas complètement noir, une partie de la lumière du soleil, reflétée par l'atmosphère terrestre, atteignant indirectement la surface lunaire. Certains rayons solaires sont également filtrés, ce qui produit une réflexion rougeâtre ou cuivrée sur la Lune. Ce phénomène se produit quand elle est à son périgée orbital. Dans ses extrêmes orbitaux, la pleine Lune peut apparaître jusqu'à 14% plus grande et 30% plus brillante à son périgée, que quand elle se trouve à son apogée.

Lune parfois vraiment bleue

La prochaine «Super Lune bleue de sang» est prévue le 31 janvier 2037. Mais, les astronomes attendent avec impatience l'éclipse lunaire totale du 21 janvier 2019 qui se produira vers minuit sur la côte est et sera visible partout aux Etats-Unis. Au cours d'une année, il peut y avoir au maximum quatre éclipses solaires et trois lunaires.

L'utilisation de «Lune bleue» en référence à cet événement astronomique «a résulté d'une bourde dans les pages de Sky and Telescope qui remonte à 1946», selon Kelly Beatty, un éditeur de cette revue spécialisée américaine.

«L'expression a ensuite fait le tour du monde», suscitant la fascination du public, raconte-t-il donnant même son nom à un cocktail et à une bière très vendue aux Etats-Unis. Avant cela, la formule «once in a blue Moon» en anglais décrivait un événement rarissime, précise l'expert. Mais, ajoute-t-il, dans des cas rares, la Lune devient réellement bleue quand des éruptions volcaniques, des incendies de forêt ou des tempêtes de poussière projettent de fines particules dans l'atmosphère. (afp/Le Matin)