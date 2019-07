Un mois après son lancement dans l'espace, la voile solaire de l'organisation américaine Planetary Society s'est déployée mardi correctement en orbite autour de la Terre.

To recap: All indications are that #LightSail2 has successfully deployed its solar sail! We will begin downlinking imagery on today's remaining tracking passes to confirm. pic.twitter.com/j57FYrhb8R