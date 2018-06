Un enregistrement de la voix synthétisée de l'astrophysicien Stephen Hawking sera envoyé dans l'espace vendredi, à l'occasion de son inhumation à Londres aux côtés de Newton et Darwin, deux autres grands noms britanniques de la science.

Les cendres du chercheur, décédé le 14 mars à l'âge de 76 ans et qui avait dédié sa vie à tenter de percer les mystères de l'univers, seront enterrées près des tombes d'Isaac Newton et de Charles Darwin, en l'abbaye de Westminster. Des membres de sa famille, ainsi que ses amis et ses collègues, doivent assister à la cérémonie.

L'enregistrement réalisé par le compositeur de musique électronique grec Vangelis, et intégrant la voix synthétisée de Stephan Hawking, sera envoyé vers le trou noir 1A 0620-00, le plus proche de la Terre, par l'Agence spatiale européenne.

«C'est un beau geste, symbolique, qui crée un lien entre la présence de notre père sur cette planète, son voeu d'aller dans l'espace et ses travaux d'exploration de l'univers», a dit sa fille, Lucy Hawking. «C'est un message de paix et d'espoir, sur l'unité et notre besoin de vivre ensemble en harmonie sur cette planète», a-t-elle ajouté.

L'astronaute britannique Tim Peake, le professeur d'astronomie Martin Rees -membre de la Royal Society, la plus prestigieuse institution scientifique de Grande-Bretagne - et l'acteur Benedict Cumberbatch, qui avait incarné le scientifique dans un téléfilm, prendront la parole au cours de la cérémonie.

Humour et rigueur scientifique

Stephen Hawking était reconnu pour ses travaux sur les trous noirs et sur l'origine de l'univers. Cloué dans un fauteuil roulant, il avait déjoué les pronostics des médecins qui ne lui donnaient que quelques années à vivre après lui avoir diagnostiqué, à 21 ans, la maladie de Charcot.

Il était devenu une icône après la publication, en 1988, d'«Une brève histoire du temps», un ouvrage de vulgarisation scientifique qui explique les grands principes de la cosmologie, du Big Bang à la théorie des cordes.

Son génie scientifique et son sens de l'humour avaient fait de lui une figure populaire, bien au-delà des cercles de la physique. Sa mort avait suscité une pluie d'hommages rarement égalée pour un scientifique, de la reine Elizabeth II à la Nasa en passant par l'ancien président américain Barack Obama.

La cérémonie d'inhumation saluera non seulement sa contribution à la recherche scientifique mais aussi sa persévérance à combattre une maladie incurable. «Nous sommes très reconnaissants envers l'abbaye de Westminster de nous offrir le privilège d'une célébration rendant hommage à la vie extraordinaire de notre père, et de lui offrir une dernière demeure aussi illustre», ont remercié ses trois enfants, Lucy, Robert et Tim.

Voyageurs du futur

Environ mille personnes, originaires de plus de cent pays pourront assister à ce dernier hommage. Plus de 25'000 candidats s'étaient inscrits au tirage au sort, qui était également ouvert aux... voyageurs du futurs.

«Nous ne pouvons pas exclure la possibilité de voyager dans le temps car, à notre satisfaction, cela n'a pas été réfuté», avait expliqué un porte-parole de la fondation Stephen Hawking, en ouvrant les inscriptions aux personnes ayant une date de naissance pouvant aller jusqu'en 2038.

Parmi les invités figurent trois personnes qui s'expriment par l'intermédiaire d'un appareil électronique, comme le faisait Stephen Hawking. «Il a été une source d'inspiration pour moi, me poussant à donner le meilleur de moi-même, et à ne rien laisser me freiner, pas même mon handicap», a déclaré Jason Felce, 20 ans, qui contrôle son appareil en bougeant ses yeux, à l'agence de presse britannique PA.

Rose Brown, 20 ans également, ne peut pas marcher ni parler depuis qu'elle a été percutée par un chauffeur en état d'ébriété en 2009. Aujourd'hui elle suit des cours de théâtre et affirme qu'elle sera actrice. «Tout le monde peut concrétiser son rêve, Stephen Hawking l'a montré plus que quiconque». (afp/nxp)