Le Prix Nobel de chimie 2018 est revenu pour une moitié à l'Américaine Frances H. Arnold et pour l'autre au duo américano-britannique George P. Smith et Sir Gregory P. Winter. Ils sont récompensés pour leurs travaux sur la production d'enzymes par évolution dirigée.

Les lauréats ont «dompté les principes de l'évolution», ouvrant la voie à la production de nouveaux matériaux ou de biocarburants plus propres, ainsi qu'à des thérapies innovantes, a indiqué l'Académie suédoise royale des sciences mercredi.

Ils se sont inspirés des principes de l'évolution darwinienne pour modifier les propriétés des protéines à des fins thérapeutiques ou industrielles.

