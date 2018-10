Le Prix Nobel de médecine 2018 a été décerné lundi conjointement à l'Américain James P. Allison et au Japonais Tasuku Honjo. Ils sont récompensés pour leurs travaux sur l'immunologie des tumeurs.

BREAKING NEWS The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI

«En stimulant la capacité de notre système immunitaire à attaquer les cellules cancéreuses, les lauréats du prix Nobel cette année ont établi un tout nouveau principe pour soigner le cancer», a souligné l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska à Stockholm.

Les deux lauréats travaillent aux Etats-Unis. James Allison a mené ses recherches sur une protéine qui «fonctionne comme un frein dans le système immunitaire», indique l'institut.

La découverte de Tasuku Honjo d'une protéine présente dans les cellules immunitaires a mené à un traitement «efficace de façon frappante» contre le cancer.

Just in! Nobel Laureate Tasuku Honjo, surrounded by his team at Kyoto University, immediately after hearing the news that he had been awarded the 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine. pic.twitter.com/8TdlnXiSLe