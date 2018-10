Le Prix Nobel de physique 2018 est revenu pour moitié à Arthur Ashkin (USA), ainsi qu'à Gérard Mourou (France) et Donna Strickland (Canada). Ils sont récompensés pour leurs travaux sur les lasers et l'optique, a annoncé mardi l'Académie royale des sciences.

Arthur Ashkin est récompensé «pour ses pinces optiques et leur application aux systèmes biologiques». Les pinces optiques servent à piéger des objets de petite dimension comme des molécules à l'aide d'un faisceau laser.

Gérard Mourou et Donna Strickland reçoivent conjointement l'autre moitié du Prix «pour leur méthode de génération d'impulsions optiques».

BREAKING NEWS?The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK