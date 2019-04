Mercredi, lorsque les astronomes du projet Event Horizon Telescope ont dévoilé la toute première image d'un trou noir, ils ont précisé, en réponse à une question d'un journaliste, qu'on ne lui avait pas encore donné de nom. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour qu'on remédie à cette lacune.

Le jour-même, l'Université d'Hawaii-Hilo annonçait que Larry Kimura, l'un de ses professeurs de culture et civilisation hawaïenne, l'avait baptisé «Powehi» (avec un trait horizontal au-dessus du «o», qui manque dans nos polices de caractère). Ce terme signifie la «création sombre insondable ornée» ou la «source sombre embellie de création sans fin» et est tiré du Kumulipo. un chant hawaïen du 18e siècle, explique l'Honolulu Star Adviser. Ce chant raconte la création du monde.

Un seul mot qui résume tout

Si un terme hawaïen a pu être choisi pour nommer ce trou noir, c'est notamment parce que deux télescopes de l'archipel font partie du dispositif Event Horizon qui a permis de prendre cette image.

Selon Jessica Dempsey, directrice adjointe du télescope James Clerk Maxwell au Mauna Kea, il correspond tout à fait à l'aspect du trou noir. «Nous avons décrit ce que nous avions vu et que ce trou noir brillait et illuminait l’obscurité autour de lui, et c’est là que le professeur Larry Kimura a trouvé le nom. Je venais de passer 10 minutes à expliquer ce qu’était cet objet en langage scientifique. Et un seul mot, il a décrit tout cela.

«Avoir le privilège de donner un nom hawaïen à la toute première confirmation scientifique d'un trou noir est très important pour moi et pour ma lignée hawaïenne, a commenté le professeur Kimura. J'espère que nous pourrons continuer à nommer les futurs trous noirs selon le Kumulipo». Il y aurait 100 manières de nommer les ténèbres dans la langue hawaïenne. Cela suffit donc pour les 99 prochains trous noirs. (Le Matin)